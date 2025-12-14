أمطار الخير تهطل على مناطق متفرقة في الإمارات

هطلت أمطار الخير على مناطق متفرقة في الإمارات صباح اليوم الأحد، وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن وجود فرصة لتكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار في مناطق متفرقة في الدولة على مدار اليوم، مع هبوب رياح نشطة إلى قوية أحياناً، تصل سرعتها إلى نحو 45 كيلومتراً في الساعة، خاصة على البحر، وتمتد إلى بعض المناطق الساحلية.

وأوضح "الوطني للأرصاد" أن الحالة الجوية في الدولة، بدأت من الساعة 03:40 فجر الأحد 14 ديسمبر 2025، وتستمر حتى الساعة 18:00 من اليوم، داعياً إلى متابعة التحديثات الصادرة أولاً بأول.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.