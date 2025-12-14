وزير الخارجية الصيني والمبعوث الخاص لرئيس الدولة لدى الصين يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

التقى معالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لرئيس الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، معالي وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى الدولة يومي 12 و13 ديسمبر.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في متحف زايد الوطني، بحث العلاقات الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والصحة والثقافة.

حضر اللقاء معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وتُعدّ هذه الزيارة أول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إلى متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في جزيرة السعديات بأبوظبي.