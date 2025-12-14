جواهر القاسمي: الإنسان هو الأساس وأنتم رواد مشروع وطني يحتضن الإبداع ويصنع القادة

شهدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، مساء أمس في مركزي أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة بمنطقة القرائن الحفل الاستثنائي الذي احتفى بألف من خريجي مؤسسات أطفال الشارقة وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات.

جمع الحفل أربعين من الجيل المؤسس لمؤسسات ربع قرن والموظفين الذين قدموا خلاصة خبراتهم على امتداد ما يزيد على 20 عاماً.

أقيم الحفل ضمن مبادرة استراتيجية نظمتها مؤسسة ربع قرن تحت عنوان «من هنا البداية» تجسيداً لعمق المشروع الثقافي الذي قاده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مدى أربعة عقود من الاستثمار في الإنسان بدءاً بأول مكتبة للطفل في الشارقة إلى مؤسسة رائدة أثبتت قدرتها على التفرد في ريادة العمل الشبابي عبر منظومة راسخة تُعنى ببناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة وقادرة على صناعة المستقبل وتجاوز تحدياته.

وخاطبت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي صناع الأثر ممن قادوا المسيرة الناجحة والممتدة لمؤسسات «ربع قرن» قائلة: هكذا عودتنا الشارقة وعودنا قائد رؤيتها الثقافية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن الإنسان هو الأساس وأنتم من رسم الخطوات الأولى لمسيرة مؤسسات «ربع قرن»، وأنتم الرواد الذين أطلقتم البذرة الأولى لمسيرة آمن بها سموه، وآمنتم بها فكبرت على أيديكم وصارت مشروعاً وطنياً يصنع القادة ويحتضن الإبداع والابتكار، وعلى مدى السنين أسهمت رؤيتكم والتزامكم في بناء أجيال واعية ومبدعة وقادرة على استشراف المستقبل وصناعته حتى بات الأثر الذي غرستموه حاضراً في كل منتسب وخريج من مؤسسات ربع قرن.. إننا نفخر بكم وبالرحلة التي قدتموها بعزم وإيمان وبما أحدثتموه من تحول إيجابي في مجتمعاتنا.

من جانبها أعربت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن فخرها بالمسيرة الثقافية التنموية التي انطلقت قبل أربعة عقود.

وأكدت أن الاحتفاء بخريجي هذه المسيرة يعد احتفاءً برؤية مؤسسين وعطاء فرق عمل حملت هذه الرسالة بإيمان راسخ، وأن كل خريج يقف أمامنا اليوم هو قصة نجاح امتدت عبر الزمن.