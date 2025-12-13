"طرق دبي"و"باركن" تحذّران من مسح رموز QR مجهولة على أعمدة لوحات المواقف العامة

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، و شركة «باركن» الجمهور إلى توخي الحذر وعدم مسح أو التفاعل مع أي رموز استجابة سريعة (QR Code) غير واضحة المصدر أو غير صادرة عبر القنوات الرسمية، وذلك في ضوء ما تم تداوله حول وجود رموز غير معتمدة على بعض أعمدة لوحات المواقف في إمارة دبي.

‏وتؤكد الجهتان أن مثل هذه الممارسات قد تستخدم في بعض الأحيان لمحاولة تضليل المستخدمين أو استدراجهم إلى مواقع إلكترونية غير موثوقة. وعليه تنصح المتعاملين بالتحقق دائمًا من وسيلة الدفع قبل استخدامها والامتناع عن إدخال أي معلومات عبر روابط أو رموز غير موثوقة.

‏كما تدعو هيئة الطرق والمواصلات وشركة «باركن» الجمهور إلى الاعتماد حصريًا على وسائل الدفع المعتمدة والمعروفة مثل التطبيقات الرسمية وخدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) وأجهزة الدفع المخصصة والإبلاغ فورًا عن أي ملاحظات أو مواد مشبوهة عبر القنوات الرسمية دعمًا لجهود تعزيز الوعي وحماية المستخدمين.