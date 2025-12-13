رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كينيا بذكرى الاستقلال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور ويليام ساموي روتو.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى أنوتين تشارنفيراكول، رئيس وزراء مملكة تايلاند، بمناسبة مرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة تايلاند الصديقة.