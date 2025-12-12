بداية حقبة جديدة لرواية قصص الجنوب العالمي في قمة BRIDGE بأبوظبي

عززت أبوظبي هذا الأسبوع مكانتها المتنامية كمركز إعلامي عالمي مع الانطلاقة البارزة للدورة الأولى من جوائز الجنوب العالمي للفيديو الإخباري ضمن فعاليات قمة BRIDGE. واستضافت الحفل وكالة Viory، الوكالة الإماراتية المتخصصة في الفيديو الإخباري والمكرسة لإبراز قصص الجنوب العالمي، حيث سلط الحدث الضوء ولأول مرة بهذا المستوى على الصحفيين الذين يشكلون الطريقة التي يفهم بها العالم واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية. كما أسهم حضور مؤسسات إعلامية بارزة من مختلف أنحاء الجنوب العالمي في تعزيز أهمية المناسبة وإبراز الاهتمام الدولي المتزايد بهذا التكتل الإعلامي الصاعد.

جمعت الجوائز المقامة خلال أكبر قمة إعلامية تعقد للمرة الأولى عالميًا نخبة من المذيعين وصناع المحتوى والمحررين ورواد الأعمال من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وساد الحدث شعور بالفخر والتطلع يعكس الرغبة الحقيقية في الاعتراف بأهمية الصحافة البصرية القادمة من الجنوب العالمي.

وافتتح الحفل بحضور الإعلامية ماي ماكسويل (maisvault) التي أضفت طاقة مميزة على المسرح ورسمت أجواء توازن بين الاحتفاء والرسالة. وباعتبارها صانعة محتوى تتميز بسرد قصصي أصيل، فقد جسد حضورها التأثير المتنامي للجنوب العالمي على الساحة الإعلامية الدولية.

وتواصل هذا الشعور في الكلمة الافتتاحية التي قدمها أليكس كوبيـا، مسؤول التوزيع في أفريقيا لدى Viory، حيث قال: "الجنوب العالمي ليس في طور الظهور، لقد وصل فعليًا". وفي ظل مشهد إعلامي سريع التغير، شدد على أهمية الصحافة البصرية الموثوقة المستندة إلى الميدان، مسلطًا الضوء على عمل Viory مع أكثر من 3000 صحفي فيديو حول العالم بهدف "تقديم الوضوح والمصداقية والعمق الإنساني لقصص قد لا تحظى بالتغطية أو التمثيل الكافي".

كما قدمت شهد العبدولي، ممثلة شباب الإمارات، مداخلة قصيرة مستندة إلى تجربتها الإنسانية في العريش وسوريا ورفح، مذكّرة بأن خلف كل مقطع مصور قصة إنسانية وأن الصحافة تتحمل مسؤولية حماية الحقيقة.

وشكلت لجنة التحكيم التي ضمت أكثر من 20 شخصية إعلامية بارزة إحدى أبرز دلالات طموح هذه الجوائز، إذ مثل الأعضاء مؤسسات رائدة من الجنوب العالمي مثل Clarín (الأرجنتين) وHindustan Times (الهند) وKorean Broadcasting System (كوريا الجنوبية) وTeleSUR (فنزويلا) وZimbabwe Broadcasting Corporation (زيمبابوي). وأكد هذا التنوع على مصداقية الحدث وأهميته وعلى الرغبة المشتركة في الارتقاء بالأصوات الإعلامية عبر المنطقة.

الفائزون الأربعة وقد قدم كل منهم منظورًا فريدًا لصناعة السرد البصري:

أفضل تصوير: ماكسيميليانو يوناس

أكثر لقطة ابتكارية: إنريكي أورتيز

عدسة حصرية: مسعود الجروشة

جائزة اللقطات الحيوية: إرنست ديلا أغلانو

وقد حظي عملهم بإشادة واسعة لما قدموه من تأثير وشجاعة وقدرة على التقاط لحظات عززت السرد وأوصلت روايات جوهرية.

ومع اختتام الحفل، جددت Viory التزامها بدعم المجتمعات الصحفية وتعزيز مصداقية التغطية وضمان وصول قصص الجنوب العالمي إلى المنصات التي تستحقها. وبالنسبة لوكالة تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، فقد بدا هذا الالتزام مسؤولية إقليمية وفرصة عالمية في الوقت نفسه.

ومع استثمار الإمارات بقوة في مستقبل الإعلام وسعيها لترسيخ موقعها كجسر بين الأسواق العالمية، فإن إطلاق هذه الجوائز يمثل أكثر من مجرد حدث. فهو يعكس ثقة متزايدة في رواة قصص الجنوب العالمي وإيمانًا بأن سردهم الدقيق والأصيل قادر على إثراء الفهم العالمي.

ما خرج من قمة BRIDGE في أبوظبي كان أبعد من مجرد حفل جوائز. فقد كان بداية فصل جديد في كيفية رؤية العالم لقصص الجنوب العالمي وتقديرها، مع Viory في قلب هذا التحول.