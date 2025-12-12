بيل غيتس يستعرض رؤيته حول دور الابتكار في صياغة ملامح المستقبل

استضافت وزارة الخارجية في إطار مبادرة «حوار وزارة الخارجية: أصوات مؤثرة» بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكرسوفت ورئيس مؤسسة غيتس، الذي تحدث عن رؤيته حول دور الابتكار والتكنولوجيا في صياغة ملامح المستقبل، إضافة إلى جهوده الخيرية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.

وترأس الجلسة بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

ويعد «حوار وزارة الخارجية: أصوات مؤثرة» عبارة عن سلسلة من الجلسات الحوارية تنظمها إدارة الاتصال الاستراتيجي بالشراكة مع مكتب المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، تستضيف وزارة الخارجية من خلالها مؤثرين وقادة عالميين من مختلف المجالات، لتبادل الآراء والاطلاع على مختلف مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، ومناقشة مختلف المواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة، والاستثمار، والريادة الاقتصادية، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ويجسد توجه دولة الإمارات نحو الاستثمار في القطاعات الناشئة والمستقبلية -وبشكل خاص التكنولوجيا المتقدمة- رؤيتها الراسخة بأهمية الاستثمار في هذه القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز دعائم تشكيل مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للشباب وللأجيال القادمة، حيث يحظى قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باهتمام وطني كبير، إذ اعتمدت الحكومة أكثـر من 40 مشروعاً وطنياً وتشريعاً ومبادرة ومذكرة تفاهم دولية لاستقطاب أفضل الشركات والعقول والاستثمارات التي ستقود العالم خلال العقدين القادمين.

كما يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، المرتكز على دعم وطني ثابت وشراكات راسخة، إصراراً على تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي في الابتكار التكنولوجي.