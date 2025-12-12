محمد الشرقي يؤكد أهمية الاستثمار في قطاع الرياضة

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة لعام 2025.

واطّلع سموّه على مُنجزات الأكاديمية خلال عام 2025، ونتائج برامجها الفنيّة، وأنشطتها المختلفة على المستوى المحلي والدولي.

وأكّد سموّه التزام إمارة الفجيرة بدعم قطاع الثقافة والفنون، مشيراً إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع والمبادرات التي تخدم قطاع الفن والموسيقى والصناعات الإبداعية، بما يسهم في تعزيز مكانة الفجيرة وجهة رائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وتقدّم أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية بالشكر والتقدير، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه ومتابعته المتواصلة لسير العمل في الأكاديمية وأنشطتها ومُخرجاتها. حضر الاجتماع الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد الحفيتي مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

من جهة أخرى، أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الاستثمار في قطاع الرياضة ودعمه وتطويره، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة في محافل الرياضة الإقليمية والدوليّة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق الفجيرة للزّوارق السريعة، بقيادة الأخوَين جوزيبي وروزاريو شيانو دي كولا، ومدير الفريق أنطونيو دي كولا، بمناسبة فوز الفريق ببطولة العالم لسباقات الإكس كات لموسم 2024.

وأشار سموه إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسارات تطوير القطاع الرياضي عامة في الإمارة، والرياضات البحرية خاصة، وتوفير بيئة محفزة وداعمة، تسهم في تطويرها، وتحقيق أفضل النتائج في أنشطتها ومنافساتها الإقليمية والعالمية، واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز محطات مشاركة الفريق في موسم.

إلى ذلك استقبل سموه في مكتبه بالديوان الأميري، - كلًّا على حدة -، فيليبي ريبادينيرا مولستينا سفير جمهورية الإكوادور لدى الدولة، وأودونباتار شيجيخو، سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة، وطارق حسن منيمنة سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.ورحّب سموه بالسفراء الذين قدموا للسلام على سموه، متمنّيًا لهم التوفيق في مهام عملهم.