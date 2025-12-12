تعاون جمعية الصحفيين و«الإمارات للإنترنت» لتعزيز الثقافة الرقمية

وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية وجمعية الإمارات للإنترنت الآمن اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في نشر الثقافة الرقمية والاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وحماية الأجيال الناشئة من المخاطر الرقمية، وتمكينهم من الاستفادة المثلى من العالم الرقمي.

وأشارت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الجمعية على تعزيز الوعي المجتمعي باستخدام مختلف أدوات الإعلام التقليدي والرقمي، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت.

وأوضح الدكتور عبد الله المحياس، رئيس جمعية الإمارات للإنترنت الآمن أن الاتفاقية تأتي استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بسلامة استخدام الإنترنت، في ظل انتشار الأجهزة الذكية ووسائل الوصول إلى الشبكة، وما يصاحب ذلك من مخاطر تؤثر على الأطفال والشباب في مجالاتهم التعليمية والاجتماعية والمهنية.