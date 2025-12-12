«قمة فوربس» تبحث تعزيز الصحة الوقائية وترسيخ مكانة دبي وجهة للسياحة العلاجية

اختُتمت في دبي قمة فوربس الشرق الأوسط للسياحة العلاجية والرفاهية الصحية في نسختها الثانية، والتي عُقدت بالشراكة مع المستشفى الأمريكي دبي، حيث خرجت بعدد من التوصيات التي تدعم تطوير منظومة الصحة الوقائية وتعزيز الرفاهية، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للسياحة العلاجية ووجهة متقدمة للرفاهية الصحية.

وسلط المشاركون الضوء على أهمية تبني نماذج صحية تدعم الأسرة في مختلف مراحلها، بدءاً من رعاية المرأة والطفل، ووصولاً إلى بناء بيئة منزلية صحية تراعي النمو والتطور وتضمن رفاهية أفراد الأسرة، كما ناقشت الجلسات دور الابتكار في تشكيل مستقبل التقنيات الصحية، واستعرضت آليات تحويل الأفكار الطبية الناشئة إلى حلول قابلة للتطبيق ضمن بيئة داعمة لريادة الأعمال الصحية.

وتطرقت الجلسات إلى التحديات التي تواجه المرأة في التوازن بين العمل والأدوار الشخصية، مع التأكيد على أهمية العناية الذاتية والصحة الذهنية كجزء أساسي من جودة الحياة اليومية، كما استعرض المشاركون العوامل المؤثرة في العمر الصحي، والأساليب الوقائية التي تعزز جودة الحياة، اعتماداً على تبني عادات يومية مستدامة.

واستعرضت جلسات اليوم الختامي أحدث التطورات في الرعاية الصحية التخصصية، مع التركيز على التقنيات الحديثة والممارسات الإكلينيكية التي تعزز دقة التشخيص وترفع مستوى الخدمات العلاجية.

شريف بشارة: المرحلة المقبلة ستركز على بناء قواعد بيانات تسهم في إبراز جودة المستشفيات

وفي هذا السياق، أكد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي – دبي، أن تنظيم القمة يأتي استكمالاً لرؤية تهدف إلى تعزيز حضور دبي على خريطة السياحة العلاجية العالمية، موضحاً أن فكرة المؤتمر بدأت منذ سنوات انطلاقاً من القناعة بقدرة دبي على قيادة هذا القطاع عالمياً، مشيراً إلى أن القمة جمعت مشاركين من أكثر من 40 جنسية للاطلاع من قرب على قوة المنظومة الصحية في الإمارة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على بناء قواعد بيانات دقيقة لدعم خطط تطويرية واضحة تسهم في إبراز جودة المستشفيات في دبي واستقطاب مزيد من الزوار سنوياً.

وعكس اليوم الختامي من القمة نهجاً متكاملاً يجمع بين الرعاية الطبية المتقدمة والرفاهية الوقائية، مؤكداً التزام دبي بتعزيز حضورها العالمي في مجال السياحة العلاجية والارتقاء بمنظومة الصحة المتكاملة.