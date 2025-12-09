100 % خدمات رقمية في «الشؤون الإسلامية»

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن جميع خدماتها المؤتمتة أصبحت الآن متاحةً رقمياً عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة بنسبة 100 %، بما يضمن وصولاً أسهل وأسرع للمتعاملين يمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بكفاءة ومرونة عاليتين.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن تحقيق هذه القفزة النوعية في التحول الرقمي يأتي تماشياً مع التزام المؤسسة بتسريع وتيرة التحول الذكي والاستفادة من الأنظمة والوسائل الرقمية الحديثة وتسخيرها لخدمة رسالتها وأهدافها برؤى حضارية متطورة ومتقدمة.

وأوضح أن ارتفاع نسبة أتمتة خدمات المتعاملين إلى 100 % بعد أن كانت 43 % فقط خلال عام 2024، يعكس حرص الهيئة على تطوير خدماتها وتقديمها للجمهور والمتعاملين معها وفق أعلى المعايير بما يواكب تطلعات المستقبل ويعزز مكانتها مؤسسة رائدة في تقديم خدمات مبتكرة وذكية.