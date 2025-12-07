"محمد بن راشد للإسكان" و"دبي الإسلامي" يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز خدمات تمويل الإسكان

وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي، تهدف إلى تعزيز خدمات تمويل الإسكان للمواطنين في إمارة دبي، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وتستهدف الاتفاقية تحسين كفاءة العمليات وتسريع تقديم الخدمات، من خلال إرساء ربط إلكتروني مشترك يتيح تبادل المستندات والمعاملات المالية بين المؤسسة والبنك بشكل آمن وسلس، بما يعزز تجربة المستفيدين.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل حضره سعادة محمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ود. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي. وتشكل الاتفاقية خطوة مهمة في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لضمان حلول تمويل إسكانية فعّالة وموثوقة للمواطنين.

وأكد سعادة محمد الشحي أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتطوير منظومة التمويل السكني في دبي، مشيراً إلى أنها تسهم في توسيع الخيارات التمويلية أمام المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة.

وقال سعادته: "نعمل في المؤسسة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في توفير خيارات تمويل مرنة ومتطورة، وتأتي هذه الشراكة مع بنك دبي الإسلامي لتدعم جهودنا في تسهيل حصول المستفيدين على التمويل اللازم بآليات سريعة ومبتكرة، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وجودة الحياة في الإمارة وتحقيق سعادة المواطنين."

ومن جانبه، أكد د. عدنان شلوان أهمية هذه الشراكة في دعم الأولويات الوطنية، قائلاً: "تعزز هذه الاتفاقية الاستراتيجية تعاوننا طويل الأمد مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتدعم بشكل مباشر طموحات أجندة دبي الاجتماعية 2033، لا سيما في إطار تركيزها على توفير استقرار سكني أفضل للمواطنين. وبصفته أول بنك إسلامي في دولة الإمارات، يواصل دبي الإسلامي ترسيخ التزامه بالمساهمة في التنمية الوطنية من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وفعّالة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُسهّل على الأسر الإماراتية امتلاك المنازل السكنية."

وأضاف د. عدنان شلوان: "ستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بتجارب المستفيدين، وتحسين دقة وسرعة وشفافية معالجة الطلبات، بفضل تعزيز الاتصال الرقمي بين المؤسستين. وسيواصل "دبي الإسلامي" جهوده في تطوير حلول تمويلية تُعزز دور الخدمات المصرفية الإسلامية في دعم رفاهية المجتمع ودفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي للإمارة."

وتأتي هذه الشراكة في إطار توجهات حكومة دبي لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية في الإمارة، وتأكيداً على التزام الطرفين بالعمل المشترك لتطوير حلول تمويل إسكان مستدامة وميسرة تواكب احتياجات الأسر الإماراتية وتدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة لسنوات قادمة.