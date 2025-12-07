وفد من منتسبي برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة يلتقي القنصل العام الياباني

نظّم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، زيارة لوفد من منتسبي دفعة 2025- 2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى سعادة جون إيمانيشي قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، وذلك ضمن جهود المركز المتواصلة لتطوير القيادات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات القيادة والمعرفة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، واستعراض قيم القيادة والتبادل الثقافي التي تجمع بين البلدين، كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة في إعداد جيل من القادة يمتلك رؤية عالمية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية.

وهدفت الزيارة إلى تسليط الضوء على التجارب والخبرات القيادية التي اكتسبها المشاركون في البرنامج خلال رحلتهم التدريبية الأخيرة إلى اليابان، والتي جاءت ضمن المسار التطبيقي للبرنامج، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في علوم القيادة، والتعرف على نماذج قيادية ناجحة وتطبيق أساليبها ونهجها في أعمالهم.

ويهدف برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، الذي أطلقه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى تأهيل قيادات إماراتية قادرة على إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية، ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال تدريب عملي متكامل بالتعاون مع 14 مؤسسة دولية رائدة، وبإشراف 80 خبيراً عالمياً و20 قائداً إماراتياً.

علاقات متميزة

ورحب سعادة جون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، بالوفد، مؤكداً على أهمية مثل هذه المبادرات في توثيق أواصر التعاون بين دولة الإمارات واليابان، معرباً عن تقديره لجهود مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في تأهيل القيادات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال سعادته: "تربط اليابان ودولة الإمارات علاقات متميزة قائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة نحو التنمية المستدامة، وتمثل هذه الزيارة فرصة قيّمة لتبادل الأفكار في مجالات القيادة، والتكنولوجيا، وبناء الإنسان، وهي القيم التي نتقاسمها ونسعى معاً إلى تعزيزها".

تبادل الخبرات

بدوره أكد ماجد الشامسي، مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان، والحرص المشترك على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات القيادة والابتكار، مشيراً إلى أن رحلة المشاركين في البرنامج إلى اليابان شكلت خطوة مهمة لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم القيادية، وأتاحت لهم التفاعل المباشر مع القادة والمسؤولين اليابانيين لاكتساب خبرات ثرية والاطلاع على أفضل الممارسات القيادية.

وأشار الشامسي إلى حرص مركز محمد بن راشد لإعداد القادة على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، حيث تمثل التجربة اليابانية نموذجاً ملهماً في بناء الإنسان والاستثمار في الكفاءات، وهو ما يدعم رؤية المركز في إعداد جيل قيادي قادر على استشراف المستقبل وصناعة حلول مبتكرة تعزز تنافسية دولة الإمارات.

تطوير القدرات القيادية

وتضمّن اللقاء عروضاً تقديمية من المشاركين في برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة تناولت محاور رئيسية شملت: المدن والمجتمعات المستدامة، والضيافة، والتكنولوجيا والابتكار، وجودة الحياة، والتعليم، والمدن القابلة للعيش.

يذكر أن دفعة 2025 - 2026 من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة تضم 30 منتسباً يمثلون 15 قطاعاً حيوياً من المؤسسات الحكومية والخاصة وشبه الحكومية ورواد الأعمال.

ويعمل البرنامج على تطوير 8 قدرات قيادية رئيسية، تشمل الاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، والالتزام، وخلق القيمة، والتنوع والمشاركة، والاهتمام بالإنسان أولاً، وتنمية المرونة وشغف المعرفة.