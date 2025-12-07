مكتوم بن محمد: الأداء المتميز لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة «وصل» يعكس قوة القطاع العقاري في دبي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اجتماع مجلس إدارة دبي العقارية، واطلع سموه على إنجازات مجموعة وصل لعام 2025 التي حققت أداءً متميزاً يعكس انتعاش القطاع العقاري والتزام دبي بتقديم أفضل الحلول العقارية لكافة فئات المجتمع، مؤكداً سموه أن دبي تواصل مسيرتها نحو نموذج رائد في التخطيط الحضري وتطوير المدن، وسعينا مستمر لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تُعزّز جودة الحياة، وتفتح أبواب الاستثمار والعيش الرغيد لكل مواطن ومقيم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "ترأست اجتماع مجلس إدارة دبي العقارية واطلعت على إنجازات مجموعة وصل لعام 2025 التي حققت أداءً متميزاً يعكس انتعاش القطاع العقاري والتزام دبي بتقديم أفضل الحلول العقارية لكافة فئات المجتمع".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "واستعرضنا دور المجموعة في دعم ملف الإسكان الميسر بتوفير 45 ألف وحدة سكنية، تمثل 85% من محفظة التأجير السكني للمجموعة، مع خطط لمضاعفة المحفظة خلال السنوات المقبلة دعمًا لخطة دبي الحضرية 2040".

وأكد سموه : "دبي تواصل مسيرتها نحو نموذج رائد في التخطيط الحضري وتطوير المدن، وسعينا مستمر لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تُعزّز جودة الحياة، وتفتح أبواب الاستثمار والعيش الرغيد لكل مواطن ومقيم".