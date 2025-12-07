عمار بن حميد: الإمارات حريصة على تعزيز مكانة الخيل العربية الأصيلة عالمياً

بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، منافسات بطولة العالم للخيل العربية، «سوبريم»، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 70 جواداً من نخبة الجياد العربية الأصيلة تمثل 10 دول، حيث حققت الفرس «الأريام بنفسج» لمربط عجمان إنجازاً عالمياً بتتويجها بلقب السوبر جولد في البطولة.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان، خلال حضوره البطولة، عن سعادته بالإنجاز العالمي لمربط عجمان، بحصول الفرس «الأريام بنفسج» على لقب «السوبر جولد» ضمن بطولة العالم للخيل العربية، مشيداً سموه بالنجاح الكبير للبطولة والمستوى اللافت للخيول المنافسة، وكذلك بالتنظيم الاحترافي من الأشقاء في دولة قطر، ما يعكس أهمية الحدث ومكانته الدولية.

وأكد سموه أن اهتمام قيادة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتربية الخيول العربية، يؤكد حرص الدولة في الحفاظ على الموروث الوطني، وتعزيز مكانة الخيل العربية الأصيلة عالمياً، حيث تعد مرابط الإمارات من الأبرز دولياً في رعاية الخيل وسلالاتها الفريدة. وثمن سموه، توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الدائمة في دعم رياضة الخيل العربية الأصيلة من خلال تنظيم البطولات والفعاليات العالمية التي تعزز مكانة الإمارة على الساحة الدولية كبيئة مثالية لتطوير سلالات الخيول في هذا القطاع التراثي العريق.