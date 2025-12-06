حمدان بن محمد: الصحراء المدرسة الأولى لأجدادنا ومنها تعلّموا الصبر والعزيمة والاعتماد على النفس





أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الصحراء هي المدرسة الأولى لأجدادنا، ومنها تعلّموا قيم الصبر والعزيمة والاعتماد على النفس، واليوم نعيد لهذا الدور الحضاري مكانته بطريقة معاصرة تُناسب أطفالنا، عبر مبادرات تُجسّد رؤية دبي في الاستثمار بالأسرة والمجتمع كمنظومة متكاملة.

وتنطلق فعاليات "مخيم غمران" الشتوي في صحراء دبي، في 12 ديسمبر الحالي في تجربة مجتمعية فريدة تهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وغرس المهارات التراثية الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة، لجمع آباء وأبناء إمارة دبي في تجربة تخييم ملهمة وسط الصحراء، لاكتساب المهارات الأساسية المتأصلة في الهوية الإماراتية.