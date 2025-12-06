بعد نصف قرن.. لقاء سنوي لخريجي مدرسة ثانوية في دبي

في لمسة وفاء لمرحلة كللتها ذكريات مقاعد الدراسة وصداقة العلم متجاوزة نصف قرن وكأنه الأمس أقام توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بدبي، مأدبة عشاء، بمناسبة اللقاء السنوي المتجدد لزملاء الدراسة من خريجي مدرسة ثانوية دبي دفعة 1975-1976م، وذلك بمنزله في منطقة الخوانيج، حضره عدد من طلبة الدفعة من القسمين العلمي والأدبي، واستعاد الزملاء، خلال هذا اللقاء الطيب الذكريات الجميلة، التي جمعتهم على مقاعد الدراسة، وفي ميادين الحياة، وأهم المحطات والمواقف، التي تركت فيهم آثاراً طيبة، وبقيت راسخة في ذاكرتهم وعقولهم رغم مرور عشرات السنين.

وحضر اللقاء عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة الغرير للاستثمار، وعبدالله محمد النابودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة سعيد ومحمد النابودة، والسفير الدكتور أحمد البنا، وأحمد ثاني المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، واللواء عبدالرزاق بن عبدالقادر الشهورزي، قائد الخيالة السلطانية (بسلطنة عمان الشقيقة)، وراشد الشامسي، والعقيد زيد عبدالسلام الصابوني، مدير الإعلام بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ويوسف يعقوب السركال، وعبدالله سعيد آل ثاني الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ثاني للاستثمار، والمهندس طيب الزرعوني، ومحمود الزرعوني، والدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، والسفير السابق عادل مبارك المبارك (من المملكة العربية السعودية الشقيقة) ونجلاه خالد وسلطان، والدكتور فيصل سجواني، ومحمد الصلاقي، وعبدالله طحواره، وثاني سعيد الفلاسي، ويوسف الصايغ، والدكتور أحمد الجزيري، والدكتور ماجد صلاح الدين، وعبيد الأصلي، ومحمد مطر غراب، وعيسى عبيد غباش، وعيسى عبد الرحمن، وعبدالحميد كاظم، وعلي صقر السويدي، وعلي محمد حسين، وإبراهيم رضا بن كرم، ويوسف الصايغ، وعلي صقر السويدي، والمهندس علي محمد سهراب، وأحمد بخيت، وعبدالله طحواره، والمهندس منجد العلمي، وحضر الحفل توفيق عبدالله، الشقيق الأكبر لتوحيد، وعدد من أنجالهما.