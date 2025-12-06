محمد بن زايد يبحث مع رئيس الإكوادور علاقات التعاون ويشهد توقيع اتفاقيات بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة دانيال نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور اليوم مسارات التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من القطاعات التي تشكل أولويات تنموية مشتركة بما يعود بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في قصر الشاطئ بأبوظبي، رئيس الإكوادور الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات.

وهنأ رئيس الإكوادور في بداية اللقاء، صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين..متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والنماء.

وأكد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة دفع علاقات التعاون التنموي نحو آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.. إضافة إلى استثمار الفرص المتنوعة المتاحة في مسار العلاقات الإماراتية - الإكوادورية بما يخدم رؤية البلدين المشتركة تجاه تحقيق التنمية.

كما تبادل صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الإكوادور وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ..مؤكدين أهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي والذي يسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..حرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الاقتصادية مع دول أميركا اللاتينية وخطت خطوات مهمة في هذا الجانب خلال الفترة الماضية.. مشيراً سموه إلى أن هذا التوجه يمثل مصدر قوة للعلاقات بين الإمارات والإكوادور..وذلك انطلاقاً من نهج الدولة ورؤيتها في بناء شراكات تنموية تعود بالنفع والخير على الجميع.

من جانبه، عبر فخامة رئيس الإكوادور عن شكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحفاوة الاستقبال..مؤكداً حرص بلاده على تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع دولة الإمارات وتوسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات الحيوية التي ترفد التنمية وفي مقدمتها الاقتصاد والسياحة والطاقة المتجددة.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة مراسم توقيع وإعلان اتفاقية تعاون ومذكرتي تفاهم بين البلدين وشملت التالي:

-اتفاقية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور .. وقعها من جانب دولة الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي..ومن جانب الإكوادور فخامة الرئيس دانيال نوبوا.

-مذكرة تفاهم بين غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ووزارة الاتصالات ومجتمع المعلومات وغرف الإكوادور للابتكار والتكنولوجيا .. وقعها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد .. ومن جانب الإكوادور معالي روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات.

-كما شملت إعلان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات انتقال العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة ووزارة العمل في الإكوادور.

حضر اللقاء..سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.