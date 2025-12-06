حمدان بن محمد يحضر أفراح الفلاسي





حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه اليوم في دبي خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي ومحمد عبيد بن حميدان الفلاسي وعلي خليفة بن حميدان الفلاسي بمناسبة زفاف أنجالهم أحمد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة عبدالله علي بن حميدان الفلاسي، وعبيد خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد عبدالله بالرفيعة الفلاسي، وعبيد محمد عبيد بن حميدان الفلاسي على كريمة راشد محمد بن حميدان الفلاسي، وأحمد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة أحمد علي بن حميدان الفلاسي، وحميد علي خليفة بن حميدان الفلاسي على كريمة خليفة عبيد بن حميدان الفلاسي.



