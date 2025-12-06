حمدان بن محمد: دبي برؤيتها وعقول مبدعيها ماضيةٌ لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي

تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من المؤسسات الإبداعية والثقافية في منطقة القوز، كما اطّلع سموه خلال الزيارة على عدد من المشاريع والمبادرات الهادفة لإثراء المشهد الابداعي وبناء جسور إنسانية تربط بين الثقافات والمجتمعات.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "تفقّدتُ عدداً من المؤسسات الإبداعية والثقافية في منطقة القوز.. فخورون بجهود فريق "السركال أفنيو" التي تستضيف سنوياً مليوني زائر وتمثل ملتقىً للمواهب ومختبراً للأفكار الجديدة ومساحةً تحتضن أكثر من 90 مؤسسة إبداعية وصالة فنية. كما اطّلعت خلال الزيارة على عدد من المشاريع والمبادرات الهادفة لإثراء المشهد الابداعي وبناء جسور إنسانية تربط بين الثقافات والمجتمعات.. دبي برؤيتها وعقول مبدعيها، ماضيةٌ لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، بقناعة راسخة بدور الثقافة كقوة محركة تصنع هوية دبي وتساهم في رسم ملامح مستقبلها".