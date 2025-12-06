مجموعة «تدوير» تختتم حملة عيد الاتحاد المدرسية بمشاركة 8.200 طالب في 13 مدرسة

اختتمت مجموعة «تدوير» النسخة الثانية من حملتها المدرسية بمناسبة عيد الاتحاد بعد جولة شملت الإمارات السبع في الفترة ما بين 19 و28 نوفمبر. ركزت الحملة على غرس سلوكيات الاستدامة داخل البيئة المدرسية، عبر أنشطة عملية مبسطة، يسهل تبنيها في الصف والبيت.



وشارك 8.200 طالب وطالبة من أكثر من 10 جنسيات في 13 مدرسة، بدعم ميداني من 190 من أعضاء فريق مجموعة «تدوير»، وتم تنفيذ 91 نشاطاً على امتداد أكثر من 170 ساعة عمل، كما أسهم 11 من صنّاع المحتوى في إبراز التجربة.



قدمت فرق التوعية ألعاباً تعليمية ومسابقات صفية ومشاريع جماعية بما يبقي الرسائل حاضرة في المدرسة، ويشجع على الفرز من المصدر، وإعادة الاستخدام وتقليل الهدر.

وسعت الحملة إلى تحويل الوعي إلى ممارسة يومية، عبر خطوات بسيطة قابلة للاستمرار داخل المدرسة.

ويستمر هذا النهج عبر جهود فريق التوعية على مدار العام، لضمان ثبات الرسائل وتكرار السلوكيات الصحيحة، بعد انتهاء الحملة، بما يعزز ثقافة الاستدامة.