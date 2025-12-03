Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد بن زايد يستقبل جيف بيزوس مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأمازون

undefined's profile picture

وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جيف بيزوس مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أمازون".

وتطرق اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي - إلى أهمية تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجالات الابتكار والتكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها لمصلحة التنمية وتحسين جودة الحياة وخدمة البشرية وتقدمها وازدهارها.

وأشاد مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أمازون" برؤية دولة الإمارات ونهجها في تبني تكنولوجيا المستقبل وتوظيفها لخدمة الإنسان والتنمية.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعدد من المسؤولين.