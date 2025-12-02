الجالية السودانية في الشارقة تحتفل بالذكرى الـ 54 لعيد الاتحاد

احتفل المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة مساء أمس الاثنين بذكرى عيد الاتحاد الـ54 حيث انطلقت الفعاليات المصاحبة عند السادسة مساءً، وشملت بازار الأسرة المنتجة وركن التراث والحنة والرسم على الوجه، وسط حضور كبير من أبناء الجالية السودانية والجاليات العربية بالشارقة تقدمهم المهندس عمر احمد خوجلي رئيس المركز والجالية السودانية بإمارة الشارقة، ونائبه المستشار مرتضى الزيلعي، والأستاذة رحاب الجزايرلي مديرة مدرسة السودان الخاصة.

وتواصل البرنامج الرئيسي في تمام الثامنة والنصف بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وكلمة رئيس المركز، إضافة إلى فقرات استعراضية شارك فيها أطفال المركز وطلاب مدرسة السودان الخاصة، إلى جانب فقرة شعرية، و"فيديو" عن يوم الاتحاد، والألعاب الشعبية والمسابقات والسحب على جوائز الجمهور.

الاحتفال جاء ليجسّد روح الاتحاد ويعمّق قيم الانتماء والتواصل بين افراد الجالية السودانية في الإمارة.