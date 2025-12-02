مكتوم بن محمد مهنئاً بعيد الاتحاد: نحتفي بعز الإمارات ومجدها تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دولة الإمارات تحتفي بعيد الاتحاد الـ54 وهي تمضي بثقة نحو مزيد من العز والمجد والتألق، ونمو يبهر العالم كل يوم تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 لوطننا الحبيب، ونحتفي بعز الإمارات ومجدها وتألقها الذي يزداد كل يوم، ونموها الذي يبهر العالم تحت ظل قيادةٍ عظيمةٍ وشعبٍ طموح. نسأل الله أن يديم على الإمارات الازدهار والتطور والخير وأن نحافظ على إرث الآباء المؤسسين ونخلص لقيم الاتحاد ومكتسباته، ليبقى اتحاد الإمارات الثروة الأغلى والأهم لكل إماراتي".