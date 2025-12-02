محمد بن راشد يهنئ محمد بن زايد وحكام وشعب الإمارات والمقيمين بعيد الاتحاد

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات وشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها بعيد الاتحاد المجيد.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخواني حكام الإمارات وشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها بعيد الاتحاد المجيد .. ذكرى توحد القلوب .. وتوحد المصير .. وتوحيد الطاقات لبناء وطن نفاخر به العالم. حفظ الله دولة الإمارات وأدام عزها ومجدها ورفعتها".