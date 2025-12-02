محمد بن زايد مهنئاً بعيد الاتحاد الـ54: كل عام وأنتم وأرض زايد الخير بخير

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، لشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة احتفالات عيد الاتحاد الرابع والخمسين، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الرخاء والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "شعب دولة الإمارات العزيز والمقيمين على أرضها، أبارك لكم عيد الاتحاد الرابع والخمسين، وأدعو الله تعالى أن يديم علينا الرخاء والازدهار، وأن تظل بلادنا بعطائنا وجهودنا جميعاً وتماسك أسرنا وقوة مجتمعنا، عزيزة متقدمة ملهمة على الدوام. شكراً لكم على جهودكم المخلصة في خدمة الإمارات والإسهام في تقدمها ونهضتها، وكل عام وأنتم وأرض زايد الخير بخير".