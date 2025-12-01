أعلن "فريق عيد الاتحاد الـ 54" إطلاق الأغنية الرسمية لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعبر القصيدة التي تحمل عنوان "نفتخر بك يا وطن" عن روح الفخر الوطني والتلاحم بين أبناء الوطن وقيادته والإيمان بالقيم التي قامت عليها الدولة مثل السلام والتسامح والوئام.

وتسلّط الأغنية الضوء على وحدة الشعب وثباته في الشدائد وطموحه لرفع راية الوطن عاليًا وتقدم صورة شاعرية عن دولة الإمارات بوصفها دارا آمنة متحضرة وقلبا واحدا يجمع كل أبنائها وتعد دعوة مَحبة للمشاركة في احتفالات عيد الاتحاد.

تُقدم الاغنية ضمن الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ 54، وهي من كلمات عارف الخاجة وتلحين محمد الأحمد ملحن الوطن، وتقدمها مجموعتا كورال الإمارات وأطفال الإمارات.

كلمات الأغنية

بالمعزة نفتخر بك يا وطن

بالمعزة نفتخر بك يا وطن

بالمعزة نفتخر بك يا وطن

بالمعزة نفتخر بك يا وطن

نجمنا عالي على مر الزمن

في الرخا سادة وسادة في المحن

خلف قايدنا .. خلف قايدنا معا نمشي معا

بالمعزة نفتخر بك يا وطن

سنجمع الكلام من منابت الشجر

ونرفع البلاد . . . كي تلامس القمر

ونجمع البحور والطيور والدرر

وبيتنا . . . موحد يشدوا على الوطن

سنجمع الكلام من منابت الشجر

ونرفع البلاد . . . كي تلامس القمر

ونجمع البحور والطيور والدرر

وبيتنا . . . موحد يشدوا على الوطن

بالمعزة نفتخر بك ياوطن

بالمعزة نفتخر بك ياوطن

دارنا جنة ومرسى للسلام

والتسامح والمحبة والوئام

والحضارة تختصر كل الكلام

بالمعزة نفتخر بك يا وطن

بالمعزة نفتخر بك يا وطن

دروبنا الضياء والصديق للصديق

والحب وحد المنى ووحد الطريق

قلوبنا قلوبكم في حسها بريق

فأقبلوا في عيدنا وعانقوا الوطن

دروبنا الضياء والصديق للصديق

والحب وحد المنى ووحد الطريق

قلوبنا قلوبكم في حسها بريق

فأقبلوا في عيدنا وعانقوا الوطن

نجمنا عالي على مر الزمن

في الرخا سادة وسادة في المحن

خلف قايدنا . . خلف قايدنا معا نمشي معا

بالمعزة نفتخر بك يا وطن

وقد أعد فريق عيد الاتحاد الـ 54 قائمة الأغاني الرسمية الخاصة بالمناسبة وهي متاحة الآن عبر قناة عيد الاتحاد على يوتيوب وتتضمن مجموعة مختارة من الأغاني التي تعزز مشاعر الفرح والفخر والانتماء احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.