بدعم إماراتي.. "المخا" تحتفي بزفاف 500 شاب وشابة في العرس الجماعي الـ5

شهدت مدينة المخا، اليوم، تنظيم العرس الجماعي الخامس، الذي جمع 500 عريس وعروس من أبناء مديريات الساحل الغربي بمحافظتي الحديدة وتعز، وذلك برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الفريق الركن طارق صالح، وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمقاومة الوطنية.

جاء تنظيم هذا العرس الجماعي تحت شعار "فرحة وطن"، في إطار مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي المستمرة لدعم الاستقرار الاجتماعي والتخفيف من أعباء الزواج عن الشباب اليمني، وتعزيز النسيج الاجتماعي وبناء الأسر المنتجة.

وهنأ الفريق الركن طارق صالح العرسان بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يكونوا أساساً متيناً لبناء أسر منتجة تسهم في تعزيز النسيج الاجتماعي وتنمية مجتمعهم، وأعرب عن سعادته بما شهده من تنوع في الأزياء الشعبية التي عكست غنى التراث اليمني ووحدته الوطنية.

وأعرب الدكتور حسن طاهر محافظ الحديدة، وعبدالوهاب العامر الأمين العام للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادةً وشعباً على دعمها السخي والمتواصل للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية.

شهدت الفعالية عروضاً فنية تراثية قدمتها فرقة كريتر، وسط أجواء احتفالية عكست فرحة العرسان وأسرهم بهذه المناسبة بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية والمحلية ومسؤولي المديريات في الساحل الغربي.