ضوابط وإرشادات «مسيرة الاتحاد»

أعلن براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع لجنة تأمين الفعاليات في إمارة دبي، عن تنظيم مسيرة "الاتحاد" في الثاني من ديسمبر احتفالاً بـعيد الاتحاد الـ54، وذلك ضمن أجندة فعاليات الشهر الوطني في دبي التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام تعبيراً عما يحمله شعب الإمارات للوطن وقيادته من حب ووفاء واعتزاز.

التزام سائقي المركبات بالمسارات المحددة وعدم التجاوز بصورة خطرة أو التجاوز من كتف الطريق.

عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به وعدم الخروج من النوافذ وفتحة السقف بتاتاً.

عدم تحميل الركاب في الأماكن غير المخصصة للجلوس (صندوق المركبة).

عدم وضع أي ملصقات أو أعلام الدول أو شعارات أو كتابة أي عبارات غير مناسبة على المركبة.

عدم نزول السائق أو الركاب من المركبة على الطريق أو تركها في الطريق في حالة تشغيل.

عدم إدخال إضافات غير مرخصة على هيكل السيارة أو ألوان تؤثر على الرؤية والسلامة.

عدم إلقاء المخلفات على الطريق.

عدم استخدام الألعاب النارية بكافة أنواعها.

عدم قيادة مركبة تسبب ضجيجاً وعدم رفع صوت الأغاني.