محمد بن راشد: زايد وراشد وإخوانهم المؤسسون جمعهم حلم واحد لتحقيق آمال شعبنا في الوحدة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن مزرعة الشيخ زايد في الخوانيج حاضرةٌ في الذاكرة الإماراتية، تشهد على صدق النوايا ورسوخ العزيمة بأن الاتحاد هو قَدَرُ هذه الأرض، هناك، تجددت لقاءات الأُخوّة بين المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لتحقيق آمال شعبنا في الوحدة، زايد وراشد وإخوانهم المؤسسون جمعهم طموح واحد وحلم واحد، وانبثقت من تلك الرؤية المشتركة مسيرة انطلقت من رمال الصحراء لتعانق بطموحاتها رحابة الفضاء، والقادم أفضل لشعبنا ودولتنا بإذن الله.