«الخارجية» تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في يوم الشهيد

أحيت وزارة الخارجية مراسم ذكرى «يوم الشهيد»، حيث بدأت المراسم بتنكيس علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، ثم الوقوف دقيقة للدعاء الصامت؛ إجلالاً واحتراماً لشهداء الوطن الأبرار، وعقب ذلك رفع معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، علم الدولة على سارية الوزارة، مصحوباً بعزف السلام الوطني.

وشهدت المراسم التي أقيمت في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، حضور ومشاركة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسلطان محمد سعيد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، ومها بركات، مساعد الوزير للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وعبدالله أحمد عبدالله بالعلاء، مساعد الوزير لشؤون الطاقة والاستدامة، وسالم سعيد الجابري، مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية، والمهندس عبدالله محمد البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، إلى جانب كبار المسؤولين بالوزارة. وألقى معالي سعيد بن مبارك الهاجري، كلمة أكد فيها أن تضحيات شهداء الوطن البواسل ستظل خالدة في وجدان كل من يعيش على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن هذه التضحيات تفرض على الجميع عهداً راسخاً، وهو مواصلة مسيرة البناء والتقدم والازدهار.