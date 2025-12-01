محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نستذكر بكل فخر شهداءنا الأبرار وستظل مواقفهم راسخة في ذاكرة الوطن

أحيت الإمارات، أمس، يوم الشهيد الذي يصادف الثلاثين من نوفمبر من كل عام، وبهذه المناسبة تم تنظيم وقفات دعاء في كافة إمارات الدولة إجلالاً واحتراماً لشهداء الوطن الأبرار، الذين قدّموا التضحيات العظيمة في سبيل رفعة الوطن وصون وحماية مكتسباته وإنجازاته. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أننا نستذكر في هذه المناسبة بكل فخر شهداءنا الأبرار، وستظل مواقفهم راسخة في ذاكرة الوطن.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، عن تقديره لتضحيات ذوي الشهداء واعتزازه برعايتهم، مؤكداً أن ذكرى يوم الشهيد تأتي كل عام لتؤكد أن الوطن الغالي يستحق البذل والعطاء بلا حدود، وأن تلبية ندائه واجب وشرف للجميع. ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «في «يوم الشهيد» نستذكر بكل فخر شهداءنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم من أجل الإمارات، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونعبّر عن تقديرنا لتضحيات ذويهم واعتزازنا برعايتهم». وأضاف سموه: «ذكرى يوم الشهيد تأتي كل عام لتعيد تأكيد أن الوطن الغالي يستحق منا البذل والعطاء بلا حدود، وأن تلبية ندائه في كل الميادين واجب مقدس، وأن أكبر وفاء لشهدائنا الأبطال أن تكون ريادة الإمارات وعزها الهدف الأسمى للجميع».

محطة وطنية

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية خالدة يستذكر فيها أبناء الإمارات تضحيات الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن ورفعته.

وقال سموه إن مواقف الشهداء ستظل راسخة في ذاكرة الوطن، وإن شجاعتهم مصدر قوة وإلهام للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن ما قدموه يجسد أعلى قيم الولاء والانتماء.

وترحّم سموه على شهداء الوطن الأبرار، مؤكداً أن لهم المجد والخلود، وللوطن العزة والكرامة والفخر.

ودوّن سموه على «إكس» أمس: «في يوم الشهيد، نقف إجلالاً لتضحيات من بذلوا أرواحهم فداءً للوطن، نستحضر مواقفهم الخالدة، نستمد من شجاعتهم قوة وهمة تعلو بها راية الإمارات. رحم الله شهداءنا الأبرار. لهم المجد، وللوطن العزة والكرامة والفخر».