جمعية الصحفيين: وفاء لتضحيات أبناء الوطن

أكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية تجسّد أسمى معاني الوفاء والعرفان لتضحيات أبناء الوطن الذين قدّموا أرواحهم دفاعاً عن دولة الإمارات وصوناً لمكتسباتها.

وقالت إن يوم الشهيد يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، مؤكدة أن تضحيات الشهداء ستظل خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان شعبه، وراسخة كنموذج يحتذى به في الإخلاص والبطولة والولاء للقيادة والوطن.

وأضافت أن إحياء هذه الذكرى يجسد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ قيم التضحية والالتزام الوطني، وتعزيز روح الوحدة والانتماء، وتخليد أسماء الشهداء الذين سطّروا بدمائهم صفحات مشرقة في تاريخ الإمارات.

كما ثمّنت فضيلة المعيني الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة لأسر الشهداء، مشدّدة على أن دعمهم ورعايتهم واجب وطني ومسؤولية مجتمعية مشتركة، تقديراً لما قدّمه الشهداء من بطولات في ميادين الشرف.