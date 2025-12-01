مسؤولون: يوم الشهيد مناسبة تجدد مشاعر الفخر والولاء للإمارات

أكد مديرو دوائر ومسؤولون أن القيادة الرشيدة رسخت في نفوس أبناء الوطن أن تضحيات الشهداء ستظل حية في وجدان الدولة وضميرها، من خلال مناسبة وطنية خالدة، تجسد أسمى معاني الترابط بين القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات، وأن التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات يجسد الوحدة الوطنية، والاستعداد الدائم للتضحية.

وقالوا إن يوم الشهيد سيبقى مناسبة، تتجدد فيها مشاعر الفخر والعز والولاء، وتتعانق فيها قلوب أبناء الإمارات حباً ووفاء للوطن وقيادته.

وأضاف الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي: «في هذا اليوم نستحضر وجوه رجال سطروا أنبل صور الوفاء، وحملوا راية الوطن بشجاعة تركت أثراً لا يمحى، فالشهداء حاضرون في وجدان كل إماراتي، وفي صميم قيم دولتنا القائمة على العزة والكرامة والإخلاص، وتضحياتهم تعلمنا أن خدمة الوطن ليست واجباً فحسب، بل شرف رفيع لا يساويه شرف». وأضاف: «نقف بإجلال أمام قلوب قدمت أرواحها برضا وثقة، وأمام أسر ربت أبناء يعرفون كيف يصان الوطن، مستحقين منا كل احترام وامتنان، وتمضي الإمارات بثبات لأن هناك من بذلوا أرواحهم لتبقى رايتها عالية، ومسؤوليتنا اليوم أن نحفظ هذا الإرث بعمل صادق وإخلاص لا ينطفئ، وفي «إقامة دبي» نؤمن بأن الوفاء للشهداء يبدأ من المكاتب والميادين، في خدمة تؤدى بأمانة، وعمل يليق بمن سبقونا، ونرفع الدعاء لشهدائنا الأبرار، ونجدد عهدنا بأن يبقى الوطن أولاً، وأن نظل أهلاً لهذه الأرض، محافظين على اسم الإمارات أمانة في أعناقنا، ومؤكدين أن الوفاء لهم يعني أن نضع أمن الوطن وكرامته في مقدمة أولوياتنا، وأن نعمل كل يوم بروح صادقة تليق بتضحياتهم».

معاني التلاحم

وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة تجسد أسمى معاني التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات، وتعبر عن عمق الترابط والوحدة الوطنية، التي تميز مجتمعنا وفخره واعتزازه بتضحيات أبنائه، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن وصوناً لعزته وكرامته. وأوضح أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، وتؤكد اعتزاز الدولة وأبنائها بتضحياتهم الجليلة، مشيراً إلى أن تخليد ذكراهم سنوياً يجسد رسالة وفاء وعرفان لشجاعة أبطالنا، الذين سطروا أعمالهم البطولية صفحات مشرقة في سجل المجد الإماراتي.

وأضاف أن تلاحم القيادة والمجتمع في يوم الشهيد يجسد منظومة القيم الأصيلة التي تأسست عليها دولة الإمارات، ويعكس وحدة الصف والعزيمة الصلبة لأبناء هذا الوطن، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والانتماء، مؤكداً أن دماء الشهداء الزكية ستبقى منارة تضيء دروب الأجيال، ورمزاً للفداء والعز والشرف.

فخر وعزة

وأكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة تجسد أسمى معاني الفخر والعزة وتعبر عن تقدير واعتزاز دولة الإمارات بتضحيات أبنائها الأبطال، الذين لبوا نداء الوطن بإيمان راسخ وولاء صادق، فكانوا نموذجاً في التضحية والفداء من أجل رفعة الوطن وصون مكتسباته وإنجازاته. وأضاف: «إن يوم الثلاثين من نوفمبر سيبقى يوماً خالداً في ذاكرة الوطن، نستذكر فيه بطولات شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الطاهرة ملاحم العزة والكرامة، وألهموا الأجيال معاني الولاء والانتماء والإخلاص في العمل، مشيراً إلى أن يوم الشهيد يجسد تلاحم القيادة الرشيدة مع أبناء الوطن، ووفاء الإمارات لأبنائها، الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحق والكرامة، والدفاع عن القيم الإنسانية النبيلة».

وأوضح أن تضحيات شهداء الإمارات ستظل خالدة في وجدان أبناء الوطن، فهم من رسموا بدمائهم الطاهرة ملامح المجد والبطولة، وتركوا إرثاً من العز والشرف ستتناقله الأجيال جيلاً بعد جيل، مؤكداً أن أبناء الإمارات أثبتوا للعالم أجمع عمق انتمائهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس في سبيل وطنهم العزيز.

وأكد أن دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تفخر بأبنائها الشهداء، الذين جسدوا أعظم صور البطولة والفداء دفاعاً عن الوطن ونصرة للحق، مشيراً إلى أن بطولاتهم ستظل ركيزة تعزز روح العزيمة والتلاحم في المجتمع الإماراتي، وتغرس في النفوس الثقة بالمستقبل، والمضي قدماً على نهج البذل والعطاء الذي أرسته قيادتنا الرشيدة.

نهج راسخ

وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، أن يوم الشهيد ذكرى وطنية خالدة نستحضر فيها تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وكتبوا بأفعالهم صفحات مشرفة في تاريخ الوطن.وقال: تقف دولة الإمارات في الثلاثين من نوفمبر كل عام وقفة إجلال وإكبار لاستذكار بطولات شهدائها الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن وصوناً لرايته وتأكيداً لنهجه الراسخ في العطاء والتضحية.

وأضاف: في هذا اليوم تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أن ما قدمه الشهداء سيظل نبراساً يضيء درب أبناء الوطن ويلهم الأجيال المتعاقبة قيم التضحية والشرف والوفاء بصمود أسرهم وذويهم الذين ضربوا أروع الأمثلة في الولاء والانتماء وكانوا شركاء في مسيرة الوحدة والبناء.

وأكد أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة تواصل مسيرة الوفاء لأبنائها الأبطال وتضع تكريم أسر الشهداء في مقدمة أولوياتها إيماناً منها بأن منزلتهم راسخة في قلب الوطن وتاريخه.

وأعرب اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، عن فخره بما سطره شهداء الوطن من ملاحم عز وفخر وبطولات وتضحيات، وقال إن ما بذله الشهداء الأبرار من عطاء إنما يثبت أن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لا يتردد أبداً في الوفاء بمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه وطنه وأمته.

وأكد حرصه في شرطة رأس الخيمة على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية التي نستذكر فيها ما قدمه شهداء الوطن وأبناؤه من تضحيات، من أجل أن تظل راية الإمارات مرفوعة.

تضحية وإخلاص

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يحمل يوم الشهيد في ذاكرة الوطن معنى العزة والوفاء، فهو مناسبة وطنية تؤكد القيم الراسخة، التي قامت عليها دولة الإمارات، قيم الإيثار والوفاء والعزيمة الصادقة في خدمة الوطن والدفاع عن مبادئه، ففي هذا اليوم نستذكر أبناء الإمارات، الذين جسدوا أعلى درجات التضحية والإخلاص، وجعلوا من حب الوطن مسؤولية تتجاوز الذات، لتصبح التزاماً وطنياً وإنسانياً متجذراً في ضمير كل إماراتي. إن بطولات الشهداء ستظل نبراساً يوجه مسيرة الأجيال نحو الحفاظ على ما تحقق من منجزات وصون أمن الوطن واستقراره».

وأضاف: «إن تخليد ذكرى الشهداء هو التزام وطني وترجمة عملية لقيمة الوفاء، التي تضعها القيادة الحكيمة في صدارة أولوياتها. إن تضحيات الشهداء الأبرار مصدر لا ينضب للعزيمة والإصرار، ومحرك لروح المثابرة، ما يجعل من خدمة الوطن شرفاً ومسؤولية عظمى، ونحن في وزارة المالية نستمد من هذه المناسبة معاني الالتزام والمسؤولية في أداء الواجب، والمثابرة على خدمة الوطن بإخلاص وكفاءة، وفاء لتضحيات الأبطال، الذين منحونا درساً خالداً في العزيمة والوحدة والانتماء».

إرث شامخ

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن «يوم الشهيد» يجسد مناسبة وطنية للتعبير عن الامتنان لشهداء الإمارات الأبرار، والدعاء لهم، وإبراز القيم والمبادئ الوطنية الخالدة التي تركوها إرثاً شامخاً في نفوس الأجيال. وقال معاليه بهذه المناسبة: «إن استحضار مكانة الشهداء العظيمة عند ربهم يرسخ في المجتمع معاني التضحية والفداء، داعياً الله تعالى أن يتغمد شهداء الإمارات بواسع رحمته، ويرفع درجاتهم في عليين، وأن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه من كل سوء».

وأعرب خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عن الفخر والاعتزاز بيوم الشهيد، الذي يلِد بطولات وتضحيات شهدائنا الأبرار عرفاناً وتقديراً لما قدموه من أجل الوطن والقيم الإنسانية.

وقال البستاني: «إن تخصيص هذا اليوم لإحياء ذكرى شهدائنا الأبرار يؤكد أن قيادتنا الحكيمة لا تنسى أبناءها خصوصاً الذين ضحوا بأرواحهم فداء للواجب وللوطن، ويغرس ذلك في نفوس أبنائنا حب الوطن حينما يتذكرون دائماً ما قدمه الشهداء من تضحيات وطنية كبيرة من أجل وطننا الغالي، الذي يواصل مسيرة الخير والعطاء بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي ضربت أروع الأمثلة في الوقوف بجانب أبنائها وجنودها وأسرهم، وتحرص على تخليد أسماء شهداء الوطن الأوفياء على مر التاريخ».

مسؤولية والتزام

كما أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة تعكس أسمى معاني الوفاء، وتدفعنا جميعاً لتجديد العزم على العمل بروح التفاني والنزاهة، مع الحرص على ترسيخ العدالة والمبادئ، التي تضمن مجتمعاً آمناً ومستقراً. وقال: «كما جسد شهداؤنا الشجاعة والتضحية في ميادين الفداء، نواصل جهودنا لتحقيق رسالة القضاء بما يعزز قيم المسؤولية والالتزام». وأضاف: «في يوم الشهيد نحتفي بأرواح أبطالنا، الذين قدموا أغلى ما لديهم فداء للوطن، ليظل الأمن والاستقرار نبراساً يضيء دروبنا، وتلهمنا تضحياتهم العزيمة والإخلاص في أداء واجباتنا الوطنية، سواء في خدمة المجتمع أو حماية الحقوق». معاني الولاء

وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية نعتز فيها بقيم العطاء والوفاء، التي رسخها أبناء الإمارات في ميادين الشرف.

وقال: «نقف في يوم الشهيد إجلالاً لتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وصون كرامته، وأثبتوا بأفعالهم أنهم منارات نور سطرت في صفحات تاريخ دولتنا أروع معاني الولاء والإخلاص والانتماء». وأضاف: «وإذ نحيي هذه الذكرى العزيزة نتوجه بخالص التقدير والعرفان إلى أسر الشهداء وذويهم، الذين قدموا للوطن نماذج مشرفة في الصبر والفخر».

ذاكرة وطنية

وقال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن الثلاثين من نوفمبر يمثل أحد أنبل الأيام في الذاكرة الوطنية ومناسبة خالدة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز رجالاً جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء للوطن ووفاء لرايته وصوناً لأمنه واستقراره.

وأضاف، إن يوم الشهيد يجسد القيم الأصيلة، التي تأسست عليها دولة الإمارات في التضحية والإخلاص والوفاء والانتماء والذود عن ثرى الوطن بالأرواح، ومناسبة تعكس متانة اللحمة الوطنية، التي تجمع القيادة الرشيدة بشعبها، تقديراً لشهداء الوطن، الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن الحق ونصرة المظلوم وحماية لمسيرة الإنجازات وصوناً للمكتسبات الوطنية.

وأشار إلى أن تخليد القيادة الرشيدة لذكرى شهداء الوطن ورعايتها لأسرهم يمثل مصدر اعتزاز لكل مواطن ومقيم، ويجسد عمق التقدير الوطني للتضحيات العظيمة، التي قدمها أبناء الوطن في ميادين الشرف والبطولة. وأكد أن ذكرى يوم الشهيد ستظل راسخة في وجدان شعب الإمارات جيلاً بعد جيل، لتظل مصدر إلهام للأجيال، وشاهداً على تضحيات شهداء الوطن، ولتبقى ذكراهم العطرة منارة تهدي مسيرة الوطن نحو المستقبل، وترسخ قوة الاتحاد ووحدة المصير.

أروع الأمثلة

وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، إن يوم الشهيد مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نجدد من خلالها العهد بالوفاء لمن ارتقوا في ميادين الواجب والشرف، ونسطر أسمى معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة. وأضاف في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «تحيي دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا اليوم ذكرى شهدائها الأبرار، الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وحماية لسيادته وأمنه واستقراره».

وأكد أحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، أن شهداء الإمارات أضاؤوا بتضحياتهم وعطاءاتهم حاضرنا ومستقبلنا، وعززوا أمن الوطن والمواطنين، وقدموا مثالاً مشرفاً على الولاء للوطن وقيادته ورايته.

وأضاف: «نستذكر بكل فخر أبناء الإمارات، الذين قدموا أسمى معاني التضحية، وكتبوا بدمائهم الطاهرة صفحات خالدة من الشجاعة والولاء، وإن بطولاتهم ستظل منارة، تهتدي بها الأجيال، وتضحياتهم ستبقى محفورة في ذاكرة الوطن، تعزز الولاء، لقيادتنا، ووطننا، ليبقى مصاناً، شامخاً بالعز والمجد».

ورفع المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أسمى آيات العرفان والتقدير إلى شهداء الإمارات الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة دفاعاً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية شعبها، وصون رايتها ورمز عزتها، معرباً عن فخره ببطولات رجال القوات المسلحة ومواقفهم الشجاعة.

قيمة راسخة

كما أكد عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن تضحيات شهداء الإمارات ليست مجرد صفحات من التاريخ بل هي قيمة راسخة تخلد شجاعتهم، وتبرز مكانتهم في قلب كل إماراتي، وتذكرنا بأن قوة هذا الوطن كانت وما زالت تبنى على أكتاف رجال آمنوا بأن خدمة الوطن شرف لا يعلوه شرف.

وقال: «في هذا اليوم نقف بكل إجلال أمام تضحيات رجال قدموا أرواحهم فداء للوطن، وكتبوا بدمائهم الطاهرة أسمى معاني الوفاء والانتماء». وأضاف أن يوم الشهيد هو وقفة وطنية نستحضر فيها قيم التضحية والإخلاص، التي تجسدت في أبناء الإمارات، ونجدد فيها ولاءنا ووفاءنا لقيادتنا الرشيدة، التي أولت أسر الشهداء أسمى درجات الرعاية والتقدير، وجعلت ذكراهم خالدة في وجدان الوطن.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن يوم الشهيد يمثل محطة وطنية خالدة تجسد أعظم معاني الولاء والانتماء للوطن، وتكرم تضحيات أبناء الإمارات، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن وحمايته، لتبقى راية الإمارات عالية خفاقة في سماء المجد والعزة.

وقال إن «الاحتفاء بيوم الشهيد هو رسالة عرفان ووفاء للأرواح الطاهرة، التي ارتقت دفاعاً عن الحق والكرامة، وتأكيد على أن الوطن لا ينسى أبناءه الأوفياء، وأن تضحياتهم ستظل خالدة في وجدان شعب الإمارات».

وأشار إلى أن يوم الشهيد يعكس القيم الأصيلة، التي نشأ عليها أبناء هذا الوطن الغالي، تلك القيم التي أسسها الآباء المؤسسون.