سيف بن زايد: رجال نقشوا بثباتهم وشجاعتهم عهد الخلود

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الوطن يسمو بإجلاله أمام رجال نقشوا بثباتهم وشجاعتهم ووطنيتهم عهد الخلود. ودون سموه في حسابه على منصة «إكس» أمس: «في يوم الشهيد، يسمو الوطن بإجلاله أمام رجالٍ نقشوا بثباتهم وشجاعتهم ووطنيتهم عهد الخلود، لتبقى الإمارات عزيزة منيعة شامخة برايتها. وأضاف سموه: «نستحضر أرواحاً ارتقت وهي تحمل وجه الوطن، فخلدها التاريخ عنواناً للشرف والوفاء والانتماء. ولأسر الشهداء.. لكم كل الإجلال؛ فثباتكم مجد وصبركم عز لا ينكسر.. رحم الله شهداء الإمارات، وأسكنهم الفردوس الأعلى، وجعل ذكراهم نوراً لدرب الوطن، وحفظ دولتنا وقيادتنا ورايتنا الخفاقة بالعز والإباء».