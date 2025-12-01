Al Bayan
منصور بن محمد: ستبقى تضحيات الشهداء خالدة في ذاكرة الوطن

البيان

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أن تضحيات شهداء الإمارات نبراس نهتدي به لتبقى بلادنا رمزاً للوفاء والعزة والريادة.
وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في يوم الشهيد.. نقف إجلالاً لشهداء الإمارات الأبرار، وستبقى تضحياتهم خالدة في ذاكرة الوطن، نبراساً نهتدي به لتبقى بلادنا رمزاً للوفاء والعزة والريادة.. حفظ الله الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها العزيز».