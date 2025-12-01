ولي عهد الشارقة: الشهداء نماذج مشرفة وسيرة تفتخر بها الأجيال

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن شهداء الإمارات نماذج مشرفة يفتخر بها أبناء وبنات الوطن، ويجعلون ذكراهم في كل عام مناسبة عظيمة، وهم يستذكرون نماذج قدمت أغلى ما تملك من أجل الوطن، وهي سيرة تفتخر بها الأجيال، وستبقى ملهمة لهم على الدوام.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «نستذكر في يوم الثلاثين من نوفمبر الذي يصادف يوم الشهيد، أبطال الوطن الذين ارتقوا إلى جنات الخلد، وهم يحملون بلادهم في حدقات العيون، ويسعون لدفع البلاء والضرر عنها، هؤلاء الكوكبة ممن عملوا في مجالات العطاء المختلفة، قدموا نماذج مشرفة يفتخر بها أبناء وبنات الوطن، ويجعلون ذكراهم في كل عام مناسبة عظيمة، وهم يستذكرون نماذج قدمت أغلى ما تملك من أجل الوطن، وهي سيرة تفتخر بها الأجيال، وستبقى ملهمة لهم على الدوام».