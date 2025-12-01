صقر غباش: تضحيات شهداء الوطن وسام يفتخر به أبناء الإمارات

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد سيظل وساماً يفتخر به أبناء الإمارات، وعلامة مضيئة وملهمة في تاريخ الدولة يستذكر فيه أبناؤها ما قدمه الشهداء من تضحيات وبطولات وفاء لوطنهم وأمتهم، وستبقى تضحياتهم مصدر اعتزاز ونموذجاً في الشجاعة والوطنية وقدوة يحتذى بها في الولاء والانتماء، ونبراساً تهتدي به الأجيال، وسيظل عملهم البطولي محفوظاً بكل العرفانِ والتقديرِ في وجدان ِالشعب والقيادة.

وأكد معاليه أن يوم الشهيد ذكرى وطنية تكريماً لشهداء الوطن وتعبيراً عن التقدير لقيمة التضحية والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، واستذكاراً لبطولات أبنائه وتخليداً ووفاء وعرفاناً بتضحيات وبذل شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في الميادين كافة.

وقال معاليه: نعيش لحظات وطنية مهمة نؤكد فيها أن البيت الإماراتي متحد صفاً واحداً للذود عن وطننا الحبيب، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وينعم عليها بالأمن والأمان.

وقال معاليه، باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أوجه تحية إجلال وتقدير لأمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم وزوجاتهم وذويهم على مواقفهم التي كانت مضرب الأمثال في حب الوطن من تقديم الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أمنه، وسلامته، وصون هيبته وكرامته.