أحمد النعيمي: شهداؤنا قدوة يستقي منها أبناؤنا قيم الوفاء

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية: إن يوم الشهيد مناسبة وطنية مهيبة، نقف فيها إجلالاً وإكباراً أمام تضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وسطروا بدمائهم الطاهرة صفحات ناصعة من المجد والخلود في ذاكرة الوطن. وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن شهداءنا الأبرار جسدوا أسمى معاني الشجاعة والإيثار، وقدموا النموذج الأرفع في الولاء والبذل في سبيل الوطن، وسيبقون قدوة يستقي منها أبناؤنا قيم الرجولة والوفاء. وأشار إلى أن مسيرة التنمية التي تنتهجها دولة الإمارات تستمد عزيمتها من تضحية أولئك الأبطال الذين ارتقوا بأرواحهم، ليبقى الوطن عزيزاً سامقاً، مبيناً أن ما ننعم به اليوم من أمن واستقرار كان ثمرة تلك التضحيات العظيمة، التي صنعت واقعاً راسخاً من الطمأنينة والازدهار. وأوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن لأسر الشهداء مكانة خاصة في قلب الوطن، فهم أهل الفخر، وحملة راية الصبر، وقد قدموا للعالم نماذج مشرقة في الثبات والإيمان؛ فكان عطاؤهم امتداداً لعطاء أبنائهم الذين جسدوا أسمى معاني الإقدام والتضحية.