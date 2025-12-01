عبدالعزيز النعيمي: محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الاتحاد

قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، إن يوم الشهيد عهد وفاء لرجال خلدوا راية الوطن بتضحياتهم، مؤكداً أنه مناسبة وطنية جليلة لتخليد ذكرى شهداء الوطن، وأسمائهم وتضحياتهم المباركة، التي سجلوا بها تاريخاً مشرفاً بمداد من نور وفخر.

وأوضح: «هذه المناسبة تأتي لتؤكد أن تضحيات الشهداء ستظل منارة تهدي الأجيال، وتعمق معنى الانتماء للوطن، وأن هذا اليوم المجيد محطة تاريخية فارقة في مسيرة دولة الاتحاد، فتضحيات الشهداء غرست في نفوسنا معاني القوة والصمود». وأكد أن قيم التضحية والشهادة في سبيل الوطن والكرامة موروث خالد عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهج القادة المؤسسين، وهي قيم استمرت راسخة في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بالاحتفاء سنوياً بذكرى الشهداء وتكريمهم.

وأضاف: «إن استحضار هذه القيم بيوم الشهيد يرسخ في الوجدان أن الشهادة رسالة ممتدة تحمي الوطن، وتبقي رايته عالية، وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار مهما طال الزمان وساماً مشرفاً، يحمله أبناؤنا على صدورهم».