راشد النعيمي: شهداؤنا الأبرار بذلوا دماءهم في سبيل الوطن

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن يوم الـ30 من نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية غالية نستذكر فيها شهداءنا الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية في سبيل الوطن وعزته ورفعته، وسطّروا أسمى ملاحم البطولة والفداء. وأشار إلى أن تضحيات شهدائنا ستظل قناديل تنير دروب الأجيال، وتلهمها في حب الوطن والدفاع عن حماه، كما ستبقى ذكراهم خالدة إلى الأبد في تاريخ الإمارات ووجدان قيادتها وشعبها. وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «دماء شهدائنا الكرام لا تُنسى، وفي هذه المناسبة المجيدة، نستذكر كل عام تفانيهم وبذلهم أغلى ما يملكون في سبيل الوطن، ونرفع أسمى آيات الامتنان والعرفان لتضحياتهم الجسام، ونجدد التقدير والدعم لذويهم الذين زرعوا في نفوس أبنائهم قيم الانتماء والولاء للإمارات».

وأفاد بأن قيم الشهادة والتضحية من أجل الوطن، جزء من الموروث الأصيل للآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، ومن بعدهم القيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل زرع القيم السامية التي يمثلها الشهداء في نفوس شباب الوطن، وحثّهم على الاقتداء بهم عند نداء الواجب.