النائب العام للاتحاد: أرواح طاهرة بذلت الغالي والنفيس لأجل الوطن

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية يقف فيها شعب الإمارات إجلالاً لأرواح طاهرة بذلت الغالي والنفيس لأجل الوطن، مستلهمين من إرث الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الوطن وحصنوه بالتضحيات، حتى غدت الإمارات دولةً شامخةً عزيزة ترسخ في نفوس أبنائها أسمى قيم التلاحم الوطني.

وأشار معاليه إلى أن شعب الإمارات ملتف حول قيادته الحكيمة وعازم على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، إكراماً لصون تضحيات الشهداء وما تستحقه من تقدير رفيع ومكانةٍ سامية ومواصلة رعاية أسرهم، في تجسيدٍ حي وخلاق لمشاعر الاعتزاز الوطني، للتعبير عن الترابط الأصيل بين القيادة والشعب وترسيخ منعة الاتحاد، بقوة الإرادة وصلابة العزيمة عند أبناء الإمارات، التي تزيدهم تلاحماً في حب الوطن واستعداداً للتضحية من أجله.

ولفت معاليه إلى أن المسيرة الحضارية لدولة الإمارات زاخرة ببطولات الآباء والأجداد لتظل ملهمة لنا، فنحن نسير على نهج الآباء المؤسسين وننهل من ملاحم الشهداء، لنمضي قدماً في مسؤولياتنا من مواقع عملنا المختلفة، سعياً لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة، منطلقين من آفاق رؤية مئوية الإمارات نحو مزيد من الريادة والازدهار والرخاء.