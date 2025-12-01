طحنون بن زايد: شهداء الإمارات سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء

أكد سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن شهداء الإمارات سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء، وقدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن ونصرة للمظلوم في المهام المختلفة، وتركوا بصمة خالدة في كل موقع حملوا فيه المسؤولية، وأنهم يشكلون بعطائهم، اليوم، منارة للعطاء ومصدراً للفخر والاعتزاز لقيادة الإمارات وشعبها.

وقال سموه في في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: «نستذكر في الثلاثين من نوفمبر تضحيات شهداء الإمارات في ميادين العز والشرف؛ رجال بذلوا أرواحهم لتبقى راية الوطن خفاقة، ويظل بنيانه شامخاً لا تهزه الرياح، رجال قدّموا الغالي والنفيس لتستمر مسيرة نهضتنا، وتتعزز قوة الإمارات ورفعة شعبها، هؤلاء هم أبناء الإمارات الذين صدقوا العهد، فكانوا مثالاً للتضحية والبذل، ورمزاً للكرامة الوطنية الخالدة». وأضاف سموّه: «في الإمارات رجال يحملون في قلوبهم حب الوطن والولاء له، يخافون عليه ويخدمونه بإخلاص وتفانٍ، لا يهابون التحديات، ويمتلكون من الشجاعة ما يجعلهم حاضرين في ميادين الواجب كافة، مهما عظمت المهام أو تنوّعت، فهم على استعداد دائم لتلبية نداء القيادة، جنوداً مخلصين ودرعاً حصيناً لهذا الوطن العزيز».

وتابع سموه: «لقد سطّر شهداء الإمارات أروع ملاحم البطولة والفداء، وقدّموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن ونصرة للمظلوم في مختلف المهام، لقد تركوا بصمة خالدة في كل موقع حملوا فيه المسؤولية، وبعطائهم يشكلون اليوم منارة للعطاء ومصدراً للفخر والاعتزاز لقيادة الإمارات وشعبها، فلا عظمة تضاهي ما قدمه شهداء الوطن، أبناء الإمارات الأبرار».

وقال سموه: «وفي يوم الشهيد، نحتفي بالأمهات والآباء الذين ربّوا أبناءهم على حب الوطن والتضحية في سبيله، وغرسوا في نفوسهم أجلّ القيم الوطنية، لقد ضربوا أروع الأمثلة في حسن التربية وتنشئة الأجيال، وسيظل ما قدمه أبناؤهم محل تقدير واهتمام القيادة، وخالداً في وجدان كل إماراتي وإماراتية، وعنواناً للمجد والفخر، يجسد أصالة هذا الوطن ورقيّه وتقدمه».

وأكد سموه: «نفخر اليوم بأسر الشهداء الذين جسّدوا أسمى معاني العطاء في المجتمع، والتفاني في سبيل رفعة وطننا، ونعتز بتضحيات الشهداء التي ستظل وساماً على صدورنا نفتخر به جيلاً بعد جيل».

واختتم سموه بالقول: «رحم الله شهداء الوطن، فقد كتبوا بدمائهم سطور الخلود، وسيظل الوطن يحتفي بمجدهم جيلاً بعد جيل، فهم منارة الوطن وقدوة أبنائه ورمز عزته، وتبقى ذكراهم نوراً، وتضحياتهم راية خفاقة في سماء هذا الوطن المعطاء».