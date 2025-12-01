رئيس المحكمة الاتحادية العليا: يوم الشهيد مدرسة وطنية للولاء والانتماء

قال معالي المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن ذكرى «يوم الشهيد» تترسخ على مر الأيام كمدرسة وطنية للولاء والانتماء، ومنهل روحي لقيم البذل والتضحية والوفاء، يستقي منه أبناؤنا العبر ويتعلمون دروساً حية وإنجازات ملهمة في حب الوطن والدفاع عنه والذود عن حماه، سطرها أبناء الوطن البررة متسلحين بالإرادة والشجاعة والولاء، فتخلدت بذلك مآثرهم وبطولاتهم في ذاكرة الوطن ونالت تقدير القيادة الرشيدة.

وأكد في كلمته بمناسبة يوم الشهيد، أن تضحيات أبطال قواتنا المسلحة في ميادين العز والشرف، كانت ولا تزال دائماً محل تقدير وتعظيم من القيادة الرشيدة التي قابلتها بوافر العطاء محتضنة أسرهم وذويهم، ومكرمة إنجازاتهم وتضحياتهم، مقدمة للعالم أنموذجاً فريداً في التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي المحب لوطنه وقيادته.

وأضاف: إنها مناسبة جليلة نؤكد فيها لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن «يوم الشهيد» سيظل مناسبة وطنية للاحتفاء بتضحيات وعطاء شهدائنا البررة الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم الزكية بشجاعة وإباء في سبيل أمن الوطن ورفعته وإعلاء شأنه .