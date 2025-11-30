80 ألف زائر يشهدون إطلاق سيمفونية "جمال الاتحاد" في مهرجان الشيخ زايد

شهد مهرجان الشيخ زايد حضورا تجاوز 80 ألف زائر خلال إطلاق سيمفونية "جمال الاتحاد"، التي قدّمها الملحن العالمي إيه آر رحمان مساء أمس، في إهداء موسيقي لدولة الإمارات احتفاءً بعيد الاتحاد الـ 54 .

وجاء هذا العمل الإماراتي المبتكر من برجيل القابضة، بلحن وضعه رحمان، ليُعرض عالميًا لأول مرة أمام جمهور واسع، مجسّدًا مجموعة من القيم المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بدولة الإمارات، ومنها الوحدة والتعايش والأمل والإنسانية المشتركة.

وتتضمن السيمفونية أغنية خاصة بعيد الاتحاد الـ54 تتتبع رحلة الدولة عبر ماضيها وحاضرها ومستقبلها، مستلهِمةً رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال صور وإنجازات وطنية تعكس التقدم والابتكار والقيم الخالدة التي تُشكّل هوية الإمارات.

وقال الفنان العالمي إيه آر رحمان إن أغنية "جمال الاتحاد" تمثل عملاً عالميًا متكاملًا تم تطويره بالكامل في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة الطموحة للمستقبل وروح التعايش التي تتميز بها تشكلان أبرز ما يميز هذا الوطن.

وأضاف أن الإمارات تحتضن جميع فئات البشر الذين يساهمون في بنائها ويعملون على نهضتها، معتبرًا أنها بلد فريد تتلاقى فيه الثقافات والفلسفات في انسجام فريد يقوم على المحبة والفخر والتقدم، مؤكداً أن هذه الأغنية جاءت احتفاءً بهذا التنوع الإنساني الغني.

من جانبه، قال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، إن أي أغنية لا تكفي وحدها لتكريم دولة الإمارات بما تستحقه من تقدير، مشيرًا إلى أنه قدِم إلى الدولة طبيبًا، وأن ما وصل إليه اليوم هو ثمرة الفرص الكبيرة التي منحتها له الإمارات، مضيفًا أن رحلته تشبه قصص الكثيرين ممن جاءوا حاملين الأمل وشهدوا حياتهم تزدهر هنا.