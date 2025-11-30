الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رسالة نصية إلى أمهات الشهداء بمناسبة "يوم الشهيد" الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، أكدت فيها المكانة الرفيعة لتضحيات أبنائهن في سجل مجد الوطن.

وقالت سموها في رسالتها: "إلى أم الشهيد.. قدّمتِ للوطن فارساً ارتقى وخلّد اسمه في ميادين المجد.. فداؤه وتضحيتكِ تاجٌ على رؤوسنا، وصبركِ منارةٌ تُعلّم الأجيال معنى الولاء والانتماء. لكِ العز كله، ولابنكِ الشهيد الخلود في الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله تعالى".

وأكدت سموها أن دولة الإمارات ستظل تحفظ للشهداء وأسرهم مكانتهم، اعتزازاً بتضحياتهم وجهودهم في الدفاع عن الوطن ورفعته.