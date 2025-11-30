"صُنّاع العطاء".. يجسّد روح التطوع والمسؤولية المجتمعية في دبي

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق البرنامج الإنساني الجديد "صُنّاع العطاء"، الهادف إلى نشر ثقافة التطوع وترسيخ قيم العمل الإنساني في المجتمع المحلي.

ويأتي ذلك في إطار التزام المؤسسة بدعم “أجندة دبي الاجتماعية 33” الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة العطاء والتكافل الإنساني، بما يؤكد أهمية دور الإعلام في تحفيز الأفراد على تبني المبادرات التطوعية التي تسهم في تعزيز تلاحم المجتمع وتنميته.

ويتميّز برنامج "صُنّاع العطاء"، الذي يُقدَّم تحت رعاية هيئة تنمية المجتمع في دبي على شاشة قناة سما دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، بأسلوبه الواقعي المؤثر، إذ يستعرض مجموعة من النماذج الإماراتية الملهمة التي تخصص وقتها وجهدها لخدمة الآخرين دون انتظار مقابل. كما يروي البرنامج قصصاً إنسانية متنوعة تبرز تفاصيل تجارب عددٍ من المتطوعين والمواقف التي أثرت في حياتهم، ويصطحب المشاهد في رحلةٍ ملهمة تجسّد القيم الإماراتية الأصيلة في هذا المجال. ويتناول البرنامج الذي يُعرض كل سبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ويقدمه الإعلامي غانم الشامسي، أنواع التطوع وأساليبه وكيفية تنظيمه، مع تسليط الضوء على أهمية توظيف تخصّصات المتطوعين لخدمة المجتمع.

وفي تعليقها قالت حمدة البساطة، مديرة قناة سما دبي: "يعبّر برنامج "صُنّاع العطاء" عن رسالة مؤسسة دبي للإعلام ويعكس دورها في نشر الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة التطوع والعطاء، ما يعزز صناعة الأثر الإيجابي في المجتمع. فالعمل التطوعي في الإمارات ليس مجرد مبادرة، وإنما يمثل نهجاً يجسد قيمنا وهويتنا الأصيلة التي تقوم على التلاحم والتعاون. ونثمن في هذا الإطار رعاية هيئة تنمية المجتمع في دبي للبرنامج، ودعمها المستمر للمبادرات الهادفة إلى تعزيز قيم المشاركة والعطاء. ومن خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على قصص ملهمة تعبر عن الوجه الإنساني لدبي وسكانها، المدينة التي تتميز بمبادراتها الإنسانية والمجتمعية المُلهمة".

من جانبها، أكدت ريم العوابد، مدير إدارة البرامج المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن رعاية الهيئة للبرنامج تأتي في إطار دعمها المتواصل لمبادرات العمل التطوعي.

وقالت: "يمثل برنامج "صُنّاع العطاء" منصة إعلامية مؤثرة تُبرز القصص الواقعية التي تعبر عن معاني الإنسانية والانتماء، وتسهم في تشجيع الأفراد على المشاركة في المبادرات التطوعية، بما يعزز تلاحم المجتمع وتضامنه. وتؤمن هيئة تنمية المجتمع بأن التطوع يشكل أحد أعمدة التنمية الاجتماعية، وأن دعم هذه المبادرات يُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعاوناً واستدامة"، وأشادت العوابد بشراكة الهيئة مع مؤسسة دبي للإعلام، مؤكدةً أنها تمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين مؤسسات حكومة دبي في خدمة المجتمع وتعزيز قيم العطاء الإنساني.