أحمد بن محمد: تضحيات الشهداء ستبقى مصدر إلهام لكل أبناء الإمارات

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن تضحيات الشهداء ستبقى مصدر إلهام لكل أبناء الإمارات لنواصل العمل بإخلاص لصون المسيرة الوطنية وتعزيز الريادة الإماراتية في كل ميادين العمل والعطاء.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم الشهيد نستذكر سيرة التضحية والوفاء والولاء لرجالٍ لبّوا نداء الوطن وقدموا أرواحهم فداءً له… تكريم ذكراهم ورعاية ذويهم عهدٌ متجدد ترعاه قيادة لا تنسى المخلصين الأوفياء، وستبقى تضحياتهم مصدر إلهام لكل أبناء الإمارات لنواصل العمل بإخلاص لصون المسيرة الوطنية وتعزيز الريادة الإماراتية في كل ميادين العمل والعطاء".