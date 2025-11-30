منصور بن زايد: شهداء الإمارات قدموا نموذجاً خالداً لمعاني البذل الحقيقي

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن شهداء الإمارات قدموا نموذجاً خالداً لمعاني البذل الحقيقي، وكتبوا بتضحياتهم صفحة مشرقة من تاريخ الوطن، مؤكدين أن حمايته مسؤولية عظيمة لا ينهض بها إلا الرجال الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم درعاً له.

وقال سموه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد: "في هذا اليوم، الموافق الثلاثين من نوفمبر من كل عام، نقف وقفة إجلال واعتزاز نستحضر فيها ذكرى شهداء الإمارات الأبرار، الذين سطّروا بتضحياتهم أسمى معاني الإخلاص، وجسّدوا أعظم صور الشجاعة والانتماء، وقدموا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن، وذودا عن عزته وكرامته".

وأضاف سموه: "لقد قدّم شهداؤنا نموذجاً خالداً لمعاني البذل الحقيقي، وكتبوا بتضحياتهم صفحة مشرقة من تاريخ الإمارات، مؤكدين أن حماية الوطن مسؤولية عظيمة لا ينهض بها إلا الرجال الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم درعاً لهذا الوطن".

وتابع سموّه: "في هذه المناسبة الخالدة، نؤكد لأبنائنا ولأجيالنا القادمة أن شهداء الإمارات هم رموز للفخر وعناوين للعز، وأن سيرتهم العطرة ستظل منارة ملهمة، تدفعنا لمواصلة المسيرة بعزيمة أقوى وإرادة لا تلين وإن ذكراهم ستظل حيّة في وجدان كل إماراتي، فهي عهد راسخ يتجدد في النفوس بأن الوطن الذي ارتقى أبناؤه دفاعاً عنه سيظل أمانة غالية نصونها بالعزيمة والولاء والإخلاص".

وختم سموّه بالقول: "رحم الله شهداء الوطن الأبرار، وجعل مثواهم الجنة، وأدام على دولتنا العزيزة نعمة الأمن والاستقرار، ورفع رايتها عالية خفاقة بوفاء أبنائها، وصدق عزيمتهم، وسواعدهم المخلصة في خدمة وطنهم وقيادتهم".