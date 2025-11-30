Al Bayan
حمدان بن محمد: ستبقى ذكرى الشهداء العطرة خالدةً في سجلّ الوطن

البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن ذكرى الشهداء العطرة ستظل خالدةً في سجلّ الوطن، مستذكراً سموه تضحيات رجالٍ برّوا بقسمهم، وبذلوا الغالي والنفيس لتظل راية الإمارات واحدةً موحَّدة تحت قيادةٍ شيمتها الوفاء والكرم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في يوم الشهيد… نستذكر تضحيات رجالٍ برّوا بقسمهم، وبذلوا الغالي والنفيس لتظل رايتنا واحدةً موحَّدة تحت قيادةٍ شيمتها الوفاء والكرم. ستبقى ذكراكم العطرة خالدةً في سجلّ الوطن … فأنتم رموز التضحية والولاء والعطاء".